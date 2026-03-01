放送日時：2026年3月1日（日）22:00ゲスト：片岡愛之助私の中の、もうひとりのワタシ。：生まれ変わったワタシゲストは、今年歌舞伎人生45年歌舞伎俳優・片岡愛之助さん。今回は結婚10年目を迎える妻・藤原紀香さんが全面協力しテレビ初公開のプライベート映像大放出！仲良しのドライブデートや、休日の息抜き散歩など完全オフな愛之助さんの素顔が明らかに。さらに、紀香さんから愛之助さんへ想いが込められた大量の直筆アンケー