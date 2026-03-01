元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩が1日、沖縄県うるま市で行われた市公式ファンクラブ「うるラバ」のリリース発表会に出席した。「沖縄県には何度も来ているのですが、うるま市に来させていただいたのは今回が初めてです。昨日と今日、たくさんの所に連れて行っていただきました。初めて見るもの、体験できることがまだこんなにあるのだと感じられる非常に有意義な時間でした」と笑顔を見せた。サプライズで「うるラバ