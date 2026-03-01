GoogleやMetaなどを利用したネット広告では、ボット由来の無効クリックが5.1％、さらに設定が放置され最適化が進まないことで25％以上の無駄な浪費が生じやすく、広告費の3割が失われることがあります。これらの問題を解決するためには、無効クリックの傾向分析・タグの重複検知・入札ロジックの異常の把握などが必要で、人の手では数時間から半日を要します。これらの業務を186項目にわたって自動チェックし最適化まで実行できる