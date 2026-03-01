東京マラソンが１日、２０２８年ロサンゼルス五輪、９月開幕の名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねて行われ、日本記録保持者の大迫傑（３４）が２時間５分５９秒で日本人トップの１２位となった。沿道でも多くの人が応援した。昨年３月いっぱいでＮＨＫを退局し、フリーに転身した中川安奈アナウンサー（３２）もその一人。自身のＸで「ひっそり沿道に立っていたらランナーの方からフルネームで呼んでいただけてびっくり