◇卓球◇ＷＴＴシンガポール・スマッシュ最終日（１日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）【シンガポール１日＝宮下京香】男子シングルスで、世界ランク１位の王楚欽（おう・そきん）がグランドスマッシュで５度目の頂点に立った。決勝で同８位の台湾エース・林ユン儒にストレート勝ちし、超満員の会場を熱狂に包んだ。女子は世界ランク１位の孫穎莎（そん・えいさ）が制しており、男女ともに中国勢が頂点をつかんだ。昨