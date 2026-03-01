ブルージェイズの岡本和真内野手が１日放送のフジテレビ系特番「ジャンクＳＰＯＲＴＳ岡本和真いってらっしゃい！世界に誇る日本のアスリートＳＰ」（午後７時）に出演。現時点で分かっている英語二つを明かす一幕があった。この日、英会話を特に勉強せずにカナダに乗り込むことを明かした岡本。ＭＣの浜田雅功に「ジャイアンツ時代の助っ人外国人とのコミュニケーションはどうしてたの？」と聞かれると「一応、初めは僕の方