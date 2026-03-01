お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める1日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。広島の実家であった害獣トラブルを明かす場面があった。有吉は「うちの実家は田舎なんだけど、屋根裏にいたちが忍び込んでね。めちゃくちゃ糞尿が臭いんですよ」と明かす。「そしたら、親父がブチギレてね。竹槍みたいなので、屋根裏を突き刺してましたね」というと、アシスタントか