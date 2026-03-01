中山記念（G2）が1日、中山競馬場で行われ、熊谷俊人千葉県知事が表彰式のプレゼンターを務めた。自身のX（旧ツイッター）では表彰式の写真などを添えて「先ほど中山競馬場で開催されたメインレース『中山記念』、正賞である千葉県知事賞のプレゼンターを務めさせて頂きました。100回記念の節目でもあります。中山競馬場は千葉県にとっても大事な拠点であり、馬主、競馬関係者、お越し頂いているファンの皆さまに敬意を表します