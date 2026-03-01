侍ジャパンは１日、ＷＢＣに向けた２、３日の強化試合（２日・対オリックス、３日・対阪神、いずれも京セラドーム）に向けて、新幹線で名古屋から大阪に移動した。ドジャース・大谷翔平投手も姿を見せ、名古屋駅は大パニックとなった。警察も出動し、「押さないでください！」「大変危ないので、絶対に押さないで」と怒号が飛ぶなど、大混乱。駅員はテープで仕切るなどナインの通路を懸命に確保した。居合わせた約３００人のファ