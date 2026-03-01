最新のJNNの世論調査で、高市内閣の支持率が、前回の調査から1.9ポイント上昇して71.8%でした。一方、「支持しない」と答えた人は、先月から1.6ポイント下落して24.9%でした。各党の支持率は以下の通り。自民37.3%（2.6↑）維新3.8%（0.1↓）国民3.5%（1.6↓）中道4.9%（3.6↓）立憲0.4%（0.1↓）参政4.6%（0.6↑）公明0.6%（0.3↑）みらい4.2%（3.0↑）共産2.0%（0.2↓）れいわ1.7%（0.3↑）