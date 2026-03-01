メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の藤井聡太六冠が棋王戦五番勝負の第3局に敗れ、1週間後に控える王将戦七番勝負とともに2つのタイトル戦で1敗もできない状況に追い込まれました。 今期の棋王戦五番勝負は、3連覇中の藤井聡太六冠に去年に続いて増田康宏八段が挑戦しています。 1勝1敗で迎えた新潟市での第3局は、1日午前9時藤井六冠の先手で始まりました。 対局は、難しい終盤の攻防で攻め切れなかった藤井六冠が122