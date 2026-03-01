「吉本新喜劇記念日2026」公演が1日、大阪・なんばグランド花月で開催され、3月からの新しい“吉本の顔”に森田まりこ（45）、松浦真也（49）の2人の就任が決まった。新喜劇がスタートして67周年の記念日公演。かつての人気者座員・藤井隆（53）がゲスト出演するなど、舞台は大盛り上がり。その最後に、新喜劇GMの間寛平（76）が「新しい新喜劇の顔は森田まりこさん、松浦真也君です」と発表された。寛平は「4人の座長も賛成