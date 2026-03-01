DeNAは1日、度会隆輝外野手（24）が3日から2軍に合流すると発表した。オープン戦はここまで2試合に出場して3打数無安打。2月28日のオーストラリア代表との練習試合は途中出場で2打数無安打に終わり、3月1日の中日とのオープン戦は出番がなかった。2月の沖縄キャンプ期間中に相川監督は度会について「まだまだできると思うし、取り組みももっとできると思う。そういうものも含めて結果に結びつけてほしい。ポジション的には打た