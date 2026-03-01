侍ジャパンの井端弘和監督（50）が1日放送のテレビ朝日「『有働Times（タイムズ）』特別編侍ジャパン世界一の歴史秘蔵映像一挙公開！」（後6・04）にVTRで出演。2連覇を目指すワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について、メインキャスターを務めるフリーアナウンサーの有働由美子（56）の直撃取材に応じた。有働アナは「大谷選手の前後というか後は誰が打つんでしょうか」といきなりの直球質問。井端監督は「まず