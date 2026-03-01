タレントの三田寛子（60）が1日、自身のインスタグラムを更新し、長男の歌舞伎俳優・中村橋之助（30）との福井旅行のショットを公開した。前日の投稿で福井県へ向かう様子を明かしていたが、この日は「橋之助が誘ってくれて越前の料理旅館秀竹さんへ」と越前町の料理旅館で越前ガニなど豪華な食事を楽しむショットを披露。「夕食に活越前がに朝は朝4時に漁された活イカ美味しくて旅館のご家族もステキ」と絶賛した。「