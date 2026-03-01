ブルージェイズの岡本和真内野手が１日放送のフジテレビ系特番「ジャンクＳＰＯＲＴＳ岡本和真いってらっしゃい！世界に誇る日本のアスリートＳＰ」（午後７時）に出演。同じく今季からホワイトソックスに移籍した村上宗隆内野手との仲を明かす一幕があった。まず、この日の番組にＶＴＲ出演した村上が「岡本さんは僕が１年目の時に侍ジャパンでお世話になって。そこからプライベートでも仲良くさせてもらってます」と明かし