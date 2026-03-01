巨人は１日、１軍が春季那覇キャンプを打ち上げて帰京した。２月１日から宮崎。同１３日に沖縄に移動して実戦中心に鍛えてきた。レギュラー白紙、横一線を掲げてスタートした阿部監督は「全員にチャンスがあるといって、やっぱりベテランも若手もすごく意気込みを感じたキャンプでした。それが一番の収穫ですかね」と挙げた。ともにチーム最年長の坂本、田中将が順調な仕上がりで若手に負けない動きを見せ、ベテランでは則