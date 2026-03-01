アメリカとイスラエルによるイランへの大規模攻撃で、イランの最高指導者ハメネイ師が殺害されたことなどを受けて、警察庁は全国の警察に対して、関連する国内の警備などを強化するよう指示しました。警察庁は1日、イランが報復を示唆していることなどを踏まえ全国の警察に対して、日本にあるアメリカ大使館や米軍基地のほかイスラエルとユダヤ人関連施設などの警備徹底を求める事務連絡を出しました。イラン大使館や関連施設につ