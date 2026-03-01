石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国とロシアなど非加盟の産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」の有志８か国は１日の会合で、４月から原油の生産量を日量２０万６０００バレル増やすことを決めた。米国とイスラエルによるイラン攻撃で、原油の供給や価格上昇に対する懸念が強まっており、市場を落ち着かせる狙いとみられる。有志８か国はロシアやアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）、サウジアラビアなどで、１日にオンラインで会合を開い