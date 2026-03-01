実話を基にした映画「ビリギャル」（２０１５年）のモデルとなった小林さやかさんが１日に自身のインスタグラムを更新し、第１子女児の出産を発表した。「先日無事出産を終え、早速多くの方に愛でてもらえて幸せな人生をスタートさせた我が娘。これから楽しみがたくさんです」と伝えた。