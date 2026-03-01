高野 哲(Vo, G / ZIGZO, THE JUNEJULYAUGUST etc.)、小林 勝(B / ザ・クロマニヨンズ)、照井 仁(Dr / PULLING TEETH)による3ピースロックバンドnilが5月1日、ミニアルバム『Wildflower EP』をリリースすることが発表となった。2025年4月に11年ぶりのフルアルバム『lil ill』をリリースした彼らの最新作となるものだ。同ミニアルバムには全6曲が収録される。必要最小限のトリオならではのストレートなサウンドは骨太。加えて、この3