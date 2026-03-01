２月２７日、賓陽県の炮竜文化広場で炮竜の舞を披露する人々。（南寧＝新華社記者／陸波岸）【新華社南寧3月1日】中国広西チワン族自治区賓陽県で2月27日、伝統行事の「炮竜（ほうりゅう）祭り」が開かれた。今年は広東省沿海部の潮汕地区に伝わる民間芸能「英歌舞」との共演が実現。地域住民や観光客は新しい形の「民俗の宴」を楽しんだ。同県一帯の漢族とチワン族の文化が融合して生まれた炮竜祭りは千年以上の歴史があり、2