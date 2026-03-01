歌舞伎俳優の片岡愛之助（53）が1日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。妻で女優の藤原紀香(54)への感謝を語った。愛之助の番組出演にあたって、藤原が番組のアンケートに回答。「歌舞伎役者と結婚して大変だったことは？」という問いには「役者のお顔をお名前は役者名鑑を見て覚えましたが、最初は奥様方のことが分からなくて、奥様名鑑があればいいのにと本気で思っていました」と回答。