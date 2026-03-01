ロシアのプーチン大統領はアメリカとイスラエルの攻撃でイランの最高指導者ハメネイ師が死亡したことを受け、「道徳と国際法の規範を侵害して殺害された」と批判しました。ロシア大統領府によりますと、プーチン大統領は1日、イランの最高指導者ハメネイ師が死亡したことを受け、ペゼシュキアン大統領に弔意を送りました。その中でプーチン氏は「道徳と国際法のあらゆる規範を冷笑的に侵害する形で殺害された」として、アメリカと