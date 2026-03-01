女性は高身長の男性が好きだと思われがちだが、意外とそうでもなさそうだ。高身長が好きなのは、一昔以上前の話なのかもしれない。【マンガ】「とーさんダサい」いい年して“現役の男アピール”しかしない40代夫に家族の冷ややかな目…185センチの彼と付き合っていたが「私は身長160センチです。以前付き合っていた彼は185センチあった。背の高い男性はかっこいいし、女性が高いヒールを履いても釣り合うからいいねと友達にはうら