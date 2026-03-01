亀梨和也さん（40）が2月28日、主演を務める新作TVアニメ『神の雫（しずく）』の先行上映会に、声優の佐藤拓也さん、内田真礼さんと登壇。亀梨さんは声優に初挑戦した感想を明かしたほか、ドラマ版の主題歌の一部を披露するなど、イベントを盛り上げました。本作は、幻のワイン“神の雫”をめぐる人間ドラマ。亀梨さんは、世界的なワイン評論家だった父の遺言状をきっかけに、ワインの世界に足を踏み入れる主人公・神咲雫を演じま