◆男子テニス▽ティオンビル・オープン予選１回戦（１日、フランス・ティオンビル）男子テニスで、元世界ランキング４位の錦織圭（ユニクロ）が、待望の今季初勝利を挙げた。１月の全豪オープン前哨戦キャンベラ国際以来の大会出場で、フランス・ティオンビルで行われたツアー下部でチャレンジャー大会の予選に出場し、大会推薦出場の地元フランス選手に６−２、６−３のストレート勝ちを収めた。錦織は武器のフォアハンドが好