「伊藤豊明杯×デイリースポーツ杯・Ｆ１」（１日、松山）根田空史（３７）＝千葉・９４期・Ｓ１＝が、打鐘３角６番手からカマして１着。昨年３月の松戸Ｆ１以来、約１年ぶりに優勝を果たした。外から鋭く伸びた大槻寛徳（宮城）が２着、中団から仕掛けた金子幸央（栃木）が３着に入り、３連単６４５０円の決着となった。まくって、逃げて最後も逃げて強さを見せた。根田が見事に完全Ｖだ。レースは根田−佐々木和紀（神奈川