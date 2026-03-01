俳優・鈴木亮平（42）が主演を務めるTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）の第6話が1日に放送された。＜※以下、ネタバレ有＞同作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開していく“エクスト