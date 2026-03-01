ABEMA恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランドSeason4」に出演したモデルでピラティス講師ののこ（高橋野乃子、28）が1日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。「入籍しました」と報告。海沿いの緑豊かな場所で、胸元を大胆に露出したデザインの純白ウエディングドレス姿や、お相手とのツーショットを公開し「共に歩める日々がすごく楽しく、幸せを感じています。これからも変わらずよろしくお願いいたします」と