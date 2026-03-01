歌手森口博子（57）が1日、東京・ラインキューブ渋谷で「アニソンデイズフェスティバル2026」に出演した。オープニングでピンクのドレスで登場して、他の出演者とともに「Butter−Fly」を歌った森口は「ようこそ、今回で6回目です。最初から皆さんの拍手がすごくて、泣きそうになっちゃいました」と話した。水色のドレスに着替えた森口は、85年のデビュー曲でアニメ「機動戦士Ζガンダム」のオープニング曲の「水の星へ愛を