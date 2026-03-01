パートナーから突然「家庭の貯金を使い込んでいた」と告白されたら、言葉を失ってしまうでしょう。しかもそれがもし「もうすぐ受験、教育費もしっかり貯めてきたから大丈夫」と考えていた矢先のことだったら……。頭が真っ白になるかもしれません。『旦那が子どもの教育費の貯金を使い込んでいました』ことの発端は、遡ること数年前。旦那さんが突然「家計管理をしたい」と言いだしたことでした。投稿者さんはもちろん最初、家計管