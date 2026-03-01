＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー2026予選会 最終日（2日間競技）◇森永高滝カントリー倶楽部（千葉）◇6215ヤード・パー72＞女子プロゴルファーになるためのの登竜門「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」への出場権をかけた予選会が2月26日、26日に行われ、トータル4アンダーで回った園田結莉亜がトップでフィニッシュ。昨年何度も優勝を手にかけて逃し続けてきた実力者が、安定のプレーで予選会1位通過を決めた。