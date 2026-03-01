明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆今日は対人運が低迷しています。しばらく距離を置いていた人から、突然の連絡があるかも。相手が不愉快な事を言ってきても、気にしないで。B型の運勢……★★★☆☆悩み事の絶えない一日になりそう。ちょっとした連絡ミスでトラブルが起きてしまったり、見落としている情報があったりと、あなたの不注意