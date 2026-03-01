米国・ＷＷＥのＰＬＥ「エリミネーション・チェンバー」（２８日＝日本時間１日、イリノイ州シカゴ）は、衝撃の連続となった。統一ＷＷＥ王者ドリュー・マッキンタイア（４０）への挑戦権がかかったメインの６人参加の男子エリミネーション・チェンバー戦は?毒蛇?ランディ・オートン（４５）が勝利した。だが、試合中に王者が乱入し、前王者で抗争を続けるコーディ・ローデス（４０）を急襲。コーディはこれが原因でＶ逸となっ