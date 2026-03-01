２・５次元アイドルグループ「すとぷり」のるぅとが１日、６年ぶりのワンマンライブ「君と僕の約束ｉｎ国立代々木競技場第一体育館」を東京・国立代々木競技場第一体育館で行った。るぅとが「最高の思い出つくろうね〜！」と明るく呼びかけてライブがスタート。「君と僕の秘密基地」、「君と僕のストーリー」で優しい歌声を届けると、メンバーカラーの黄色の光に染まる客席を見て、「この景色がすごい、ずっと見ていたくな