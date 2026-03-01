演歌歌手の青山新が１日、地元・千葉県内で単独公演を開催した。２月１８日に発売し、オリコン週間演歌歌謡ランキングで首位を獲得した最新曲「十三カ月」や、五木ひろしの「細雪」、森進一の「北の螢」などレジェンドのカバーも披露するなど２０曲を熱唱。全席完売となる１１００人の観客へ、美声を届けた。地元の凱旋公演とあって「ただいま！」と叫ぶと「おかえり！」と大歓迎を受けた。「十三ケ月」の初登場１位を生報告し