覚悟はしていたはずが、あまりの突然の別れに思わず目頭が熱くなった。NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第8回「墨俣一夜城」では、直（白石聖）が天国へと旅立つ。父・喜左衛門（大倉孝二）にようやく素直に言えた「とと様の娘に生まれてよかった」という言葉、そして小一郎（仲野太賀）の涙の絶叫。無音のラストに、小一郎の直を呼ぶ声が切なくこだましているような気がしてならなかった。 参考：白石聖、『豊臣兄弟！』で得た“大