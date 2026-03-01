2026年2月22日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版は、中国発の「微短劇」（マイクロドラマ）がアフリカ各国で現象的な流行となり、関連アプリがダウンロードランキング上位を占めていると報じた。記事は、ケニア、アンゴラ、カメルーン、ナイジェリア、セネガル、コートジボワールといったアフリカ各国で、わずか1年余りの間に中国製のマイクロドラマが爆発的に普及し、関連の動画アプリがモバ