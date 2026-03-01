大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第17節が2月28日（土）と3月1日（日）に行われた。 ここまで25勝7敗の2位につけるSAGA久光スプリングスは、6勝26敗で12位の東レアローズ滋賀とアウェーで対戦した。結果は、安定した試合運びを見せたSAGA久光の連日ストレート勝利。この結果をもってSAGA久光はチャンピオンシップ（CS）進出を決めた。 ©SV.LEAGUE 前節を終え、14