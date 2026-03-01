２・５次元アイドルグループ「すとぷり」るぅとが１日、代々木第一体育館でワンマンライブ「君と僕の約束」を行った。最寄りの原宿駅から会場へ、そして公園のベンチに座ったような演出で登場。「ワンマン２日目、最高の思い出を作ろうね」と約束。前日も同所で２公演を行っていたことから「ちょっと緊張がほぐれている。最初からみんな声出してくれて、盛り上げてくれてありがとう」と感謝した。アンコールも含めて２７曲。