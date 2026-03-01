ヤクルトの青木宣親GM（44）が1日放送のテレビ朝日「『有働Times（タイムズ）』特別編侍ジャパン世界一の歴史秘蔵映像一挙公開！」（後6・04）に出演。14年ぶりの王座奪還となった2023年の第5回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について語った。番組ではこれまでの大会映像に選手らのインタビューなどを交えて回顧。メキシコとの準決勝では4―5の9回に、当時ヤクルトのチームメートだった村上宗隆が逆転サヨナ