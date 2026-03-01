ギタリストの布袋寅泰が１日、自身のインスタグラムを更新。「バンクーバーでの撮影の合間にウシクとドゥエイン・ジョンソンと」と日本語と英語で記し、３ショットを投稿した。布袋の両隣に立つ２人の大男は“ザ・ロック”こと世界的俳優のドウェイン・ジョンソンと、ボクシングのＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ世界３団体統一ヘビー級王者のオレクサンドル・ウシク。３人はジョンソン主演で５月公開の米映画「スマッシング・マシーン