人形浄瑠璃文楽と名湯、豪華な食事を楽しめる特別公演「春爛漫（らんまん）プレミアム文楽〜祈りと愛が紡ぐ歴史浪漫の旅〜」が１日、静岡県伊豆の国市の旅館「伊豆長岡温泉三養荘」で開かれ、約４０人の観客が文楽の世界に酔いしれた。読売新聞社と西武グループとの連携による伝統文化振興プロジェクト「Ａｃｔｉｏｎ！伝統文化」の一環で、三養荘での公演は３年連続となった。上演に先立ち、西武ホールディングスの西山隆