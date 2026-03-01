シンガーソングライターの松山千春（70）が1日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演し、先月17日に死去したロックバンド「LUNASEA」のドラム、真矢さん（享年56）を追悼した。松山は「真矢が56歳という若さで亡くなってしまった」と切り出した。札幌オープンゴルフチャリティートーナメントで真矢さんと、妻で元「モーニング娘。」の石黒彩とも親交があったと説明した。松山は「音楽としては、ヤツ