◇卓球◇ＷＴＴシンガポール・スマッシュ最終日（１日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）【シンガポール（１日）＝宮下京香】女子シングルスで、世界ランク１位の孫穎莎（そん・えいさ）が自身５度目となるグランドスマッシュの頂点に立った。決勝で同ランク２位の王曼碰（おう・ばんいく）との中国勢対決で、昨年の中国スマッシュの借りを返し、４―２で退けた。優勝賞金１０万ドル（約１５００万円）を獲得した。