お笑いタレントの狩野英孝（44）が1日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）に出演し、船旅にまつわる苦い思い出を明かした。この日のロケ地は横浜。港の見える丘公園から豪華客船を眺め、「サンドウィッチマン」の伊達みきおと富澤たけしが「1回乗ってみたいよね」「1回でいいからね」と憧れを明かすと、狩野は「僕は1回ありますよ」と告白。小学6年生の時に、地元テレビ局が主催する「少年の船」という子供たちの