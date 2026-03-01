女優の志保（33）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を発表した。「志保、母になる。」と題し、「雲のないよく晴れた日に、約3800gのビッグバブボーイが爆誕しましたいえーい」と報告。第1子の両足ショットや、愛犬とのツーショットも公開した。さらに「すぐ報告したい気持ちもあったけど、妊娠や出産はなにがあるかわからないし、無事終えて落ち着いてから報告したかったのもあって、このタイミングになりまし