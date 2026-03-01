3月1日、中山競馬場で行われたG2・中山記念（芝1800m）は、戸崎圭太騎乗の3番人気レーベンスティールが快勝。第100回を迎えた中山伝統の重賞を制した。このレースの1着馬には大阪杯への優先出走権が与えられる。中山記念、勝利ジョッキーコメント1着レーベンスティール戸崎圭太騎手「人気もしていましたし、重賞をたくさん勝っている馬なので、僕も勝ちたいなと思って臨みました。勝ててよかったと思います。先生とも話して、