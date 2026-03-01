メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県下呂市でアイスクライミング中の男性が滑落し死亡しました。 1日午前9時すぎ、下呂市の濁河大橋近くの氷壁でアイスクライミングをしていた人から「男性が氷もろとも滑落した」と消防に通報がありました。 現場に駆け付けた警察と消防が直径約3m、厚さ約1.5mの氷の塊の下敷きになっている50代くらいの男性を発見しましたが、その場で死亡が確認されました。 現場には2人1組の3つのパ